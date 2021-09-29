Пошук
Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Зміни до ліцензії

Категорії
Зміни до ліцензії
Інформація про перелік повідомлень, що надійшли до МОЗ від ліцензіатів та зареєстровані станом на 28.09.2021 (pdf, 8 Мб)
29 вересня 2021
Порядок розгляду повідомлень, що подаються ліцензіатами на виконання вимог законодавства у сфері ліцензування (pdf, 406 Кб)
15 червня 2021
Зміни до ліцензії! Як оформити та подати до органу ліцензування! (pdf, 393 Кб)
10 червня 2021