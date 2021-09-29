Зміни до ліцензії
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Зміни до ліцензії
Інформація про перелік повідомлень, що надійшли до МОЗ від ліцензіатів та зареєстровані станом на 28.09.2021 (pdf, 8 Мб)
29 вересня 2021
Порядок розгляду повідомлень, що подаються ліцензіатами на виконання вимог законодавства у сфері ліцензування (pdf, 406 Кб)
15 червня 2021