Внутрішній аудит

Інформація

про результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи

«Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України»

Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на ІІ півріччя 2018 року, затвердженого в.о. Міністра від 12 червня 2018 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.12.2018 № 126-Адм «Про проведення внутрішнього аудиту в Державній установі «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» Міністерства охорони здоров’я України» за період з 01 січня 2016 року по 30 вересня 2018 року.

Аудиторським дослідженням засвідчено, що за період з 01 січня 2016 року по 30 вересня 2018 року ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» вживала дієвих заходів спрямованих на досягнення мети та виконання завдань, визначених Статутом.

З метою реалізації предмету та завдань Установою в порядку, визначеному наказами МОЗ України, та в межах фахової компетенції організовуються та проводяться прикладні наукові дослідження.

На основі проведених досліджень виконавцями підготовлені методично-інформаційні та інструктивні матеріали щодо методів діагностики та лікування дорослих і дітей із захворюваннями дихальної системи. Також, фахівцями Центру публікуються результати досліджень у періодичних виданнях України та за кордоном, а також приймається участь в науково-практичних конференціях, симпозіумах та інших наукових подіях, які відповідають основним напрямам діяльності Установи.

Діяльність клінічних підрозділів Установи головним чином спрямована на відновлювальне лікування хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень на основі методик диференційованого застосування галоаерозольтерапії, методів апаратної фізіотерапії, інших немедикаментозних технологій, які доповнюють галоаерозольтерапію, в поєднанні з необхідним базовим медикаментозним лікуванням з метою забезпечення безперервності процесу лікування, підвищення його ефективності, забезпечення довготривалого контролю за перебігом патологічного процесу, зменшення та раціональне використання необхідних медикаментозних засобів, максимальної персоналізації лікування.

Аналізом даних бухгалтерського обліку та бюджетної звітності розбіжностей не встановлено.

Операції по надходженню коштів на рахунки та перерахуванню підтверджені відповідними первинними документами.

Під час аудиту проведено вибіркову інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, запасів. За результатами інвентаризації нестач та надлишків не виявлено.

Водночас, у ході аудиторського дослідження виявлені фактори ризику, які негативно впливають та можуть надалі впливати на діяльність Установи.

Так, відповідно до постанови КМУ № 1180 та в порядку передбаченому наказом № 798/657/351 Установою проводяться науково-дослідні роботи, організовуються та обслуговуються наукові дослідження, надаються консультації з питань наукових досліджень, тощо. Кошти, отримані як плата за послуги, спрямовується на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм. Проте, всупереч вимог постанови № 830 та наказу № 798/657/351 оплата праці наукових працівників, задіяних в наданні платних послуг, не проводиться, а відсутність внутрішнього Порядку надання платних послуг унеможливлює однозначне тлумачення правильності організації та здійснення Центром процесу з надання платних послуг та використання коштів, отриманих як плата за послуги.

Таким чином, відсутність належної системи внутрішнього контролю та управлінських рішень стало причиною порушення постанови № 830 та наказу № 798/657/351.

В ході дослідження та оцінки змісту статей балансу аудиторська група приділила увагу суттєвим статтям Балансу, таким як «Основні засоби» та «Нематеріальні активи». Обидві статті некоректно відображені на рахунках бухгалтерського обліку і як наслідок – в Балансі Установи відповідних звітних періодів. Так, за даними Балансу та Книги «Журнал-головна» на субрахунку 1011 «Земельні ділянки» обліковується земельна ділянка за адресою: м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10 вартістю 960 789,00 грн . Проте, після переоцінки у 2015 році її вартість складає 6 244 125,20 грн. ( відповідно до витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки, видану Управлінням Держземагенства в Ужгородському районі від 11.02.2015 № 34-709-0.4-1391/2-15 ). Відповідно до положень НП(С)БО 125 та Методичних рекомендацій № 11 відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку. У зв’язку із зазначеним земельна ділянка за адресою: м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10 повинна обліковуватись на балансі Установи згідно з її переоціненою (справедливою) вартістю у сумі 6 244 125,20 грн. Неправильність відображення вартості земельної ділянки у бухгалтерському обліку Установи має наслідком заниження вартості активів на суму 5 283 336,20 грн .

За період, що підлягав дослідженню, за Установою було закріплено право на 8 корисних моделей (патенти), що були отримані за результатами виконання на замовлення МОЗ України науково-дослідних робіт. Проте, всупереч НП(С)БО 122 вони не обліковуються на балансі Установи. У зв’язку із зазначеним, аудиторська група проходить до висновку про порушення відповідальними особами одного з основних принципів бухгалтерського обліку – повне висвітлення та має наслідком заниження активів Установи. Для визначення суми заниження нематеріальних активів необхідно здійснити їх оцінку.

Бухгалтерський облік в Установі здійснюється в пристосованій формі (за допомогою офісної програми Excel). Водночас, ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» опрацьовуються великі обсяги бухгалтерських документів вручну, що уповільнює процес та створю ризик допущення технічних помилок. Таким чином, відсутність автоматизованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку створює ризик допущення технічних помилок та уповільнює процес обробки бухгалтерської інформації.

Підсумовуючи зазначене та враховуючи наявність недоліків у побудові системи внутрішнього контролю за результатами аудиту надано умовно-позитивний висновок.

З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за діяльністю Установи та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовані та надані рекомендації.

Управління аудиту

та аналітики МОЗ України