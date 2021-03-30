Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Генеральний план та план зонування с. Перше травня Софіївського району Дніпропетровської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проектів планів управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів басейнів річок Вісла, Дніпро, Дністер, Дунай, Дон, Південний Буг, річок Криму, Приазов’я і Причорномор’я на 2023–2030 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для реконструкції існуючих приміщень під виробничі приміщення по вулиці Іванціва в селищі Отинія Коломийського району Івано_Франківської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та плану зонування території м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території, обмеженої вулицями Ольги Кобилянської, Івана Богуна та існуючою житловою забудовою

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки площею 9,0776 га та кадастровий номер 4625883600:03:000:0327 для будівництва виробничих будівель та споруд в с. Жорниська Яворівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного та соціального розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Генеральний план смт. Стеблів Золочівського району Черкаської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного та соціального розвитку Костянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельних ділянок кад. № 3222910100:01:311:0026 площею 2.0 га та кад. № 3222910102:01:111:0084 площею 1,7919 га) розташованих в адміністративнихмежах Миронівської міської ради в межах міста Миронівка Миронівського району Київської області по провулку Захарченка для проектування об'єкту «Будівництво комплексу по виробництву мінеральних наповнювачів»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території, обмежений вулицями Князів Коріатовичів, Соборна, Миколи Оводова та річкою Південний Буг в м. Вінниця

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Світязь Шацького району Волинської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку оцінку проєкту Стратегії розвитку територій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення на 2021 – 2030 роки

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земель ТОВ «Деснянська Діброва» загальною площею 19,5 га в с. Погреби Броварського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Схема планування території Слобожанської об’єднаної територіальної громади Дніпропетровської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детальний план території в межах якої був розташований об’єкт нерухомого майна за адресою: вул. Охтирська, 19 с. Красногорівка Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Стратегія розвитку Березнегуватської селищної ради на період до 2027 року (Миколаївська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 – 2023 роки

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та з планом зонування села Крюкове Полтавського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та план зонування м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та села Новокрасне Арбузинської селищної ради Миколаївської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схема планування території Новопразької об’єднаної територіальної громади Кіровоградської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території під розміщення кладовища в адміністративних межах Козинської селищної ради (за межами населеного пункту) Обухівського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схема планування Петриківської ОТГ Дніпропетровської області (яка ввійшла до складу до Петриківської селищної ради)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та план зонування міста Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території земельної ділянки автостанції, орієнтовною площею 1,01 га, яка розташована на території міста Торецьк, по вул. Світла, Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку програми соціального та економічного розвитку Новоселицької територіальної громади на 2021 – 2023 роки (Чернівецька область)



Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Коропуж Городоцького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для ведення фермерського господарства (обслуговування нежитлових будівель) в селі Руда-Крехівська на території Крехівської сільської ради (Львівська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для ведення фермерського господарства ФГ «Велес» в с. Руда-Крехівська по вул. Лесі Українки, 2 на території Крехівської сільської ради (за межами населеного пункту) (Львівська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для ведення селянського господарства ФГ «Велес» на території Кунинської сільської ради (за межами населеного пункту) (Львівська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку програми соціально-економічного та культурного розвитку Узинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до детального плану території земельної ділянки площею 32,2000 га, кадастровий номер 1822587900:19:000:0202, розташованої на території Харитонівської сільської ради Житомирського району Житомирської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегія розвитку Липоводолинської селищної територіальної громади на період на 2021 – 2027 роки (Сумська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегія розвитку Куликівської селищної територіальної громади на період до 2027 року (Чернігівська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки площею10,0320 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів для відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство» під розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів (реконструкція) (Київська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Про внесення змін до Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2019-2023 роки

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування об’єктів придорожнього сервісу» в с. Терновиця (Львівська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Енергодар до 2030 року (Запорізька область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схема планування Хоростківської ОТГ Тернопільської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схема планування Борщівської ОТГ Тернопільської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку Ясинуватського району на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, будівництво комплексу придорожнього сервісу в складі пункту автотехобслуговуваня, кафе, мотелю, АЗС в с. Чолгині Яворівського району Львівської області)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Азовське Бердянського району Запорізької області з розширенням меж та плану зонування території (у складі генерального плану)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральні плани та плани зонування території Виноградненської сільської ради (населені пункти Виноградне, Приморське, Піонерське) (Донецька область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території (господарського двору) для іншого сільськогосподарського призначення біля села Чижів на території Полянської сільської ради Золочівського району Львівської області (за межами населеного пункту)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для нового будівництва автозаправної станції по вул. Одиниця в с. Оболоння Долинського району Івано-Франківської

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Русанівка Липоводолинського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельних ділянок загальною площею 11 га, розташованих в промисловій зоні населеного пункту с. Визирка Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області для розміщення та експлуатації об’єктів виробничо-складського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури, (в тому числі, але не виключно, будівель та споруд транспорту, підприємств промисловості, інших підприємств, промислових будівель, складів, складів спеціальних товарних, складів універсальних, холодильників)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для розміщення об’єктів дорожнього сервісу «Автозаправна станція з пунктом технічного обслуговування транспортних засобів» на земельних ділянках загальною площею орієнтовно 1,5 га, розташованих на території с. Визирка Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території по вул. Корабельна, 1-а у м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та План зонування території села Калинів міст Лубенського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та План зонування території села Заріччя Лубенського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та План зонування території села Замостище Лубенського району Полтавської област

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та План зонування території села Верхоярівка Лубенського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та План зонування території села Олександрівка Лубенського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Баришівської селищної ради на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для сільськогосподарського виробництва на масиві «Джерело» по вул. Морошкова в с. Рославичі Феодосіївської селищної об’єднаної територіальної громади Обухівського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з розробкою плану зонування території села Запсільське Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з розробкою плану зонування території села Вельбівка Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з розробкою плану зонування території села Тютюрівщина Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель та споруд притулку для тимчасового утримання тварин, розташованої в районі газопостачальної станції в м. Покровськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіональний план управління відходами у Дніпропетровській області на період до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний плану території з метою впорядкування території, визначення площ та параметрів забудови земельної ділянки ( к. н. 4621810200:01:006:0063) в м. Глиняни по вул. Львівська № 82, Золочівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схема санітарного очищення населених пунктів на території Глухівської міської ради (Сумська обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Обласна програма «Питна вода Тернопільлля на 2021 – 2025 роки»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план частини території кварталу № 3 житлового району Південний, обмеженої вул. 40- річчя Перемоги, вул. Водограйною та внутрішньо квартальним проїздом (м. Запоріжжя)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Чорна Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма соціального і економічного розвитку Ясинуватського району на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Новоселівка Гадяцького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельних ділянок, орієнтовною площею 3,4 га з кадастровими номерами: 5924187900:04:002:0835 та 5924187900:04:002:0836, які розташовані за межами населеного пункту на території Пустовійтівської сільської ради Роменського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до генерального плану міста Конотоп (Сумська обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території щодо реконструкції крамниці-закусочної «Любе» в с. Голинь по вул 600 річчя Голиня, 29а Калуського району Івано-Франківської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку План зонування території села Пристроми Бориспільського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку Торецької міської територіальної громади на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Дібрівка Миргородського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку План зонування території (зона 2) в районі окружної дороги навколо м. Львів в с. Підберізці Пустомитівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Іспас Вижницького району Чернівецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Майдан Вижницького району Чернівецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельних ділянок для виробничих потреб по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька (Львівська обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території двох земельних ділянок, які розташовані за межами населеного пункту с. Галущинці Підволочиського району Тернопільської області для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (вітрової електричної станції) на земельній ділянці, орієнтовною площею 0,5 га з розміщенням 1 (однієї) вітрової турбіни орієнтовною загальною потужністю до 5 МВт та для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (комплексної трансформаторної підстанції) на земельній ділянці, орієнтовною площею до 0,3 га

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки в межах вул. Київська с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програма економічного і соціального розвитку Вугледарської міської територіальної громади на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Дерев’яна Обухівського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегі розвитку Миронівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2027 роки (Київська обл.)

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку Детальний план частини території земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу с. Герасимівка, пр. Георасимівської, 22 на території Пустовойтівської сільської ради Роменського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території впорядкування забудови по вул. Яворницького Підкови в м. Сокаль Сокальського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для будівництва культової споруди на вул. Вербовій у м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну Програма охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2021 – 2023 роки (Запоріжська обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма соціально-економічного розвитку міста Енергодара на 2021 рік (Запоріжська обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до генерального плану м. Ізюм

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Луганської області на 2021–2027 роки

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральних планів з розробкою планів зонування сіл Показове та Стовбине Миргородського району Полтавської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території на частину земельної ділянки для будівництва та обслуговування автомийки на 5 постів з блоком обслуговування автомобілів по вул. Соборна, 208 в м. Немирів Немирівського району Вінницької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку План зонування населеного пункту м. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької област

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Дібрівка Миргородського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральних планів поєднаних з зонінгом населених пунктів Миролюбівка, Свистунове, Красний Під, Калинівка, Трудолюбівка, Олександрівка зі зміною меж Гречаноподівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території, обмежений вул. Степова, автомобільною дорогою М-03 Київ – Довжанський, вул. Сучасна та східною межею м. Слов’янськ

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіональний план управління відходами у Тернопільській області до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку Дружківської територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,0430 га із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для реконструкції нежилого приміщення під кафе) у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення торговельних об’єктів з продажу непродовольчих товарів) по вул. Данила Шумука, 51 в м. Покровськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для розміщення індивідуального гаражу Кулівець І.В. в районі ж/б №10 по вул. Таманова в м. Покровськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детальний план території комунальному підприємству «Комунальні системи» Енергодарської міської ради в адміністративних межах Водянської сільської ради Кам’янськоДніпровського району Запорізької області, за межами населених пунктів, під розміщення кладовища

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території виробничо-складських приміщень в с. Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Оновлення та внесення змін до генерального плану с. Щасливе Бориспільського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку генеральних планів населених пунктів Полішпаківської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області: с. Полішпакове, с. Козакове

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку Сіверської міської ради (об’єднана територіальна громада) на 2021 рік (Донецька область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Обласна цільова протипаводкова програма на період до 2025 року (Івано-Франківська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну Програма економічного і соціального розвитку міста Краматорська на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки, кадастровий номер 5121085200:01:001:1161, 5121085200:01:001:1163 площею 0,8060 для нового будівництва автомобільного, логістичного підприємства на території Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області, масив, 6 ділянка 1б, 1в

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до детального плану території для зміни цільового призначення земельних ділянок із «ведення особистого селянського господарства» на «будівництво та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування» за межами Пониковицької сільської ради з метою зміни цільового призначення земельних ділянок площею 0,9508 га кадастровий номер 4620385800:06:007:0008 та площею 0,9507 га 4620385800:06:007:0007 із «для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Генеральний план села Велика Горожанна Миколаївського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Регіональної екологічної програми Ліси Кіровоградщини на 2021 – 2025 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми Питна вода Миколаївщини на 2021 – 2025 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного, культурного і духовного Великодимерської територіальної громади на 2021 рік (Київська область)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та План зонування території села Байрак Диканського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну Детальний план території земельної ділянки за межами населеного пункту площею 3,0000 для облаштування кар’єру валунно-гравійно-піщаних порід на території Берлогівської сільської ради Рожнятівського районну Івано-Франківської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської ради на 2021 рік (Донецька область)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території за адресою: м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 18 (Донецька область)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021 – 2025 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Регіональний план управління відходами у Хмельницькій області до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Регіональний план управління відходами Чернігівської області до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план селища Знам’янка Друга, місто Знам’янка Кіровоградської області

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну План зонування території смт. Сосниця Чернігівської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану с. Креничі Обухівського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування генеральних планів (із зонуванням) с. Зоря, с. Олексіївка Машівського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план міста Сновськ Чернігівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку (розділ «Охорона нвколишнього природного середовища») Детальний план території житлових масивів Біличі та Новобіличі в межах проспекту Академіка Палладіна, вулиць Генерала Наумова, Робітничої, Олевської, Підлісної, Антонова-Овсієнка, М. Ушакова, Академіка Єфремова, М.Ушакова, Робітничої у Святошинському районі м. Києва

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки площею 3,9992 га, яка розташована за межами населеного пункту с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та план зонування території (зонінг) смт. Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного та соціального розвитку Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план населеного пункту с. Тикове Тимківської сільської ради Кодимського району (Одеська область)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території ділянки «Західна» Вапнякового кар’єру Новотроїцького родовища флюсових вапняків і доломітів з метою розміщення (розширення) об’єктів виробничої потужності на території Ольгинської селищної ради (село Пільне) в межах населеного пункту (Волноваський район, Донецька область)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для обслуговування господарських будівель і споруд орієнтовною площею 8,0000 на території с. Заболотці Бродівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральні плани сіл Абрамівка, Савенки, Дудки Абрамівської сіль

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до генерального плану м. Луцьк

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку програми соціально-економічного та культурного розвитку Бердянської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план смт Цумань Ківерцівського району Волинської області (внесення змін)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Кобзарівка Тернопільської міської територіальної громади

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для будівництва складу з прибудовою адміністративно-побутової будівлі та технічними приміщеннями на земельних ділянках загальною площею 4,7374 га, розташованих на території Якушинецької сільської ради (за межами населеного пункту) Вінницького району Вінницької області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки орієнтовною Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 13,6 га розташованої в адміністративних межах Старонекрасівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області (за межами населеного пункту) для розміщення та експлуатації будівель та річкового транспорту

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Селидівської об’єднано\ї територіальної громади на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Черкаської селищної ради на 2021 рік (Слов’янський район, Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки, розташованої за межами населених пунктів Покровського району для будівництва і експлуатації інженерної інфраструктури, транспортної мережі для обслуговування будівель та споруд блоку № 10, 11, 12 ПРАТ «ШУ«ПОКРОВСЬКЕ» (Донецька область)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Олександрівської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральних планів сіл Сухини та Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з планом зонування території с. Дубина Новосанжарського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з планом зонування території с. Мар’янівка Новосанжарського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території, в межах якої розташовано об’єкт нерухомого майна за адресою: вул. Енергетиків, 2-ж, м. Курахове, Мар’їнський район, Донецька область з метою обґрунтування потреб формування земельних ділянок та визначення їх цільового призначення

Повідомлення про оприлюднення документа держаного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території з метою обґрунтування потреб формування нової земельної ділянки для визначення її цільового призначення, розташованої за адресою: Промислова зона, 69/4, м. Курахове, Мар`їнський район, Донецька область

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку м. Прилуки на 2021 рік (Чернігівська обл.)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку м. Авдіївка на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку План зонування території (зонінг) міста Обухів Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Коринування детального плану території для будівництва зернового елеватора на 80,0 тис. тонн в с. Вирішальне Лохвицького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми охорони та оздоровлення навколишнього природного середовища на період 2021-2030 роки (м. Маріуполь, Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Шимківці Колодненської сільської ради Збаразького району Тернопільської області

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку програми соціально-економічного розвитку Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (Кіровоградська обл.)

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території садибного та рекреаційного призначення, обмеженої вулицями Путильською, Димківською та межею міста на земельній ділянці, орієнтованою площею 24,0 га, м. Чернівці

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території розміщення об’єкту виробничо-демонстраційного центру переробки сільськогосподарської продукції з зонами відпочинку та дегустації готової продукції в межах земельної ділянки загальною площею 3,0 га за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Циблі, вул. Шевченка Т.Г., буд. 2ж

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план смт. Голоби Ковельського району Волинської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території розміщення складу нафтопродуктів та скрапленого газу в межах вул. Індустріальна та вул. Заводська в смт Бородянка Київської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану населеного пункту села Щербанка Щербанської сільської ради Роздільнянського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Нечаївка Черкаського району Черкаської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план населеного пункту с. Вишневе Великомихайлівського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території міста Запоріжжя в районі вул. Солов’їна, 3 для розміщення річкового перевантажувального терміналу з відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Кам’янка Кам’янської сільської ради Новопскоговського району Луганської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з планом зонування с. Клюсівка Новосанжарського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку програми економічного та соціального розвитку Новогродівської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного розвитку Чернігівської селищної об’єднаної територіальної громади Чернігівського району Запорізької областиі на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Маріуполь на 2021 рік (,Донецька обл.)

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території з метою реконструкції діючої АЗС з встановленням стаціонарного газового заправника за адресою: вул. Вокзальна 2б, смт. Комиш-Зоря Більмацького району Запорізької області (за межами населених пунктів)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території земельної ділянки (кадастровий номер 4620382000:17:002:0001) під господарськими будівлями і спорудами для виробництва м’яса свійської птиці, орієнтовною площею 26,6936 га за межами населених пунктів на території Заболотцівської сільської ради Бродівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми охорони довкілля на території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу на період 2021-2025 роки "Довкілля 2025"

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території на земельну ділянку з кадастровим номером 0723384900:04:001:1429 для будівництва та обслуговування автозаправного комплексу, АЗС та АГЗП, автомийки та станції технічного обслуговування автомобілів розташованої в адміністративних межах Рівненської сільської ради (за межами населених пунктів), праворуч автодороги Київ-Ковель-Ягодин км. 501+100 Любомльського району Волинської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Обухівської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 – 2023 роки

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва бетонних виробів та будівельних кострукцій, яка розташована на території Немійської сільської ради (за межами населеного пункту Могилів-Подільського району Вінницької області

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для розміщення та експлуатації дорожнього сервісу; основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємства з виробництва будівельних кострукцій та матеріалів, яка розташована на території Немійської сільської ради (за межами населеного пункту Могилів-Подільського району Вінницької області

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території для будівництва та обслуговування складу мінеральних добрив, засобів захисту рослин та паливно-мастильних матеріалів в м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 23 а, Волинської області

Повідомлення про оприлюднення проекту генерального плану с. Кропивник Калуської міської ради Калуського району Івано-Франківської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2021 – 2025 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2021 – 2027 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку м. Запоріжжя до 2028 року на період 2021-2024 роки

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Липники Пустомитівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування (розділ «Охорона навколишнього середовища») генеральних планів та планів зонування на населенні пункти с. Тиснівка, с. Бобрик, с. Більківці, с.Козак Коростишівської міської ради Коростишівського району Житомирської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території для реконструкції автозаправної станції під багатопаливний автомобільний заправний комплекс із встановленням стаціонарного заправника газу на земельній ділянці (кадастровий номер 2321581001:01:001:0001) за адресою: вул. Вільного Козацтва, 34, с. Гнаровське, Вільнянський район, Запорізька область, яка розташована на території Гнаровської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування «Детального плану території благодійної організації «Християнська служба допомоги» за межами с. Запруддя Рокитнянського району Київської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення проекту Стратегії розвитку Біловодської об’єднаної територіальної громади Луганської області на 2021-2027 роки, проекту Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Біловодської об’єднаної територіальної громади Луганської області на 2021-2027 роки та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану населеного пункту села Новоборисівка Новоборисівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу Прановичем А.А. по віл. Заводська, в р-ні ж/б № 7 в м. Покровськ Донецької області та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території земельної ділянки по вул. Мічуріна в с. Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області, площею 60 кв.м. з метою відведення земельної ділянки в землі зв’язку (13.01. для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікації), розміщення базової станції стільникового зв’язку

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку стратегії розвитку міста Покровська до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральних планів та планів зонування території с. Новоселівка та с. Мар’янівка Новоселівської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку генеральних планів та планів зонування території (зонінг) сіл Лідіївка, Олександрівка та Суха Балка

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану та плану зонування території (зонінг) сіл Чулаківка та Рибальче Чулаківської сільської ради Херсонської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Панталія Дубенського району Рівненської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території з метою визначення параметрів інвестиційної земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості з метою продажу через аукціон права оренди земельної ділянки в м. Перемишляни, по вул. Міжгірська Перемишлянського р-ну, Львівської област

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки під комплексом будівель, які перебувають у власності гр. Петрів І.І. на території Брюховицької сільської ради (за межами населеного пункту) у с.Костенів по вул. Галицька 12б, Перемишлянського району, Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Роснівка Яворівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства площею 1,5489 га в адміністративних межах Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку схеми санітарного очищення населених пунктів Степненського старостинського округу

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку генеральних планів смт. Вишневе, с. Іванівка, с. Терно – Лозуватка Вишнівської селищної ради П’ятихатського району Дніпропетровської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку внесення змін до генерального плану с. Нові Петрівці

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Коригування: детальний план території обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в місті Миколаєві», «Детальний план мікрорайону «Північний» в м. Миколаєві», «Детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону «Ліски – 2» в м. Миколаєві»

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку внесення змін до детального плану території (ДПТ) в смт Жвирка по вулиці Бічній Л. Українки, 7 на території Жвирської селищної ради

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території земельної ділянки ТОВ «Кури Прикарпаття»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території для будівництва тваринного комплексу ВРХ на земельній ділянці кадастовий номер 6124683900:02:001:0493 по вул. Незалежності в с. Кошляки (в межах та за межами населеного пункту) Підволочиського району Тернопільської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території в адміністративних межах Жашківської міської ради (за межами населеного пункту с. Литвинівка) Жашківського району Черкаської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та план зонування території населеного пункту Великоплоске Великоплосківської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області (у складі Генерального плану населеного пункту)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території по розширенню території існуючої птахофабрики ТОВ «Агроль» на території Гонятичіївської сільської ради Миколаївського району Львівської області (за межами населеного пункту)

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території частини Ренійського морського торговельного порту загальною площею 29 093 м2, в тилу причалів № 8 та № 9 для будівництва перевантажувального комплексу зернових вантажів на базі складу № 6

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території на земельну ділянку земель комунальної власності площею 24,5967 га кадастровий номер 3221281201:01:110:0003 для уточнення положень генерального плану, планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частин території забезпечення комплексності забудови території майнового комплексу заводу ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна ЛТД» в смт. Велика Димерка 51-й км Санкт-Петербурзького шосе, Київська область Броварський район

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території земельної ділянки для розміщення індивідуального гаражу Коломоєць Н.П. в районі будинку № 18 по пр-ту Шахтобудівельників в м. Покровськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території, що обмежується земельними ділянками орієнтовною площею 0,3927 га, площею 0,2452 га та площею2,0 га за межами населених пунктів на території Головинської сільської ради Костопільського району для будівництва кар’єрів з видобування бальзатів

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території, який обмежений вулицею Болгарська, межею села Бузинове, межею села Верхній Куяльник та яром в межах населеного пункту Верхній Куяльник Іванівського району Одеської області, орієнтовною площею 75 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (сонячної станції СЕС) в межах села Куяльник

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план населеного пункту села Олександрівка Кодимського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території, який обмежений вулицею Незалежності, межею села Верхній Куяльник, межею села Бузинове та яром в межах населеного пункту Бузинове Іванівського району Одеської області, орієнтовною площею 75 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (сонячної станції СЕС) в межах села Бузинове

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку внесення змін до генерального плану міста Маріуполь Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану села Курівці Тернопільської міської територіальної громади

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021 – 2027 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки, Черкаська область

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіонального плану управління відходами в Івано_Франківській області до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021 – 2027 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії економічного розвитку Сартанської об’єднаної територіальної громади до 2025 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Донецькій області на 2021 – 2022 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запоріжської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Плану реаліх\зації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021 – 2023 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2021 – 2024 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схема планування території Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Сад Сумського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури в смт. Рокині Луцького району Волинської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами – відпрацювання ІІ черги Краснополянського родовища пісків, розташованого на території Краснополянської сільської ради Великоновосілківського району Донецької області за межами населених пунктів

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план поєднаний з планом зонування території смт. Сартана, м. Маріуполь Донецька область

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки площею 12,0 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані з користуванням надрами (видобуввання піску) за межами смт. Турбів Турбівської селищної ради Липовецького району Вінницької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для будівництва районного парку «Лісний» у м. Слов’янськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території багатоповерхової забудови по вул. Торська, 48, 50, 52 у м. Слов’янськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для розміщення автозаправного комплексу та логістичних будівельна земельних ділянках з кадастровими номерами 3222783200:081:0011:0010 та 3222783200:081:0011:0011 та прилеглої території, які розташовані в межах Копилівської сільської ради Макарівького району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території об’єктів виробничої потужності Донського родовища для розміщення кар’єру, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, що пов’язані з користуванням надрами розташованого на території Білокузьминівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області (за межами населених пунктів)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану с. Бучали, с. Катериничі та с. Литовка Бучалівської сільської ради Городоцького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для розміщення та експлуатації АЗК (автозаправного комплексу) та АГЗП (автомобільної газозаправної станції) з комплексом для обслуговування населення в с. Сирники, Луцького району, Волинської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території з метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення, визначення параметрів забудови, формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, визначення містобудівних умов та обмежень з врахуванням інвестиційних намірів, подальшого освоєння: земельної ділянки площею 0,1513 га кадастровий номер 3221885201:02:008:6010, земельної ділянки площею 0,2340 га кадастровий номер 3221885201:02:009:0156, земельної ділянки площею 0,1217 га кадастровий номер 3221885201:02:008:0112, земельної ділянки площею 0,2297 га кадастровий номер 3221885201:02:008:0003, земельної ділянки площею 0,0318 га кадастровий номер 3221885201:02:008:0102, земельної ділянки площею 0,1283 га кадастровий номер 3221885201:02:008:0114, земельної ділянки площею 0,1934 га кадастровий номер 3221885201:02:008:0113, що розташовані на території Лютізької сільської ради Вишгородського району Київської області в межах населеного пункту с. Лютіж по вул. Ватутіна

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральинй план с. Заверешиця Львівської області Повітнянської сільської ради Городоцького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план та план зонування с. Радовель Олевського району Житомирської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план поєднаний з планом зонування території населеного пункту Весняне, Миколаївського району Миколаївської області зі зміною меж

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території на земельну ділянку площею 11,4288 га для здійснення реконструкції майнового комплексу ПАТ «ППР Броварський» для виробництва 4500 тон м’яса індички в рік в селі Рожівка Броварського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території обмеженої вул. Львівська, межа території парку «Загребелля», вул. Тернопільська в м. Тернополі

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до генерального плану смт. Таїрове поєднаного з детальним планом території в межах частини території смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території, що обмежена вулицями Залізнична, Комарова, Одеська та безіменним провулком в селі Трикратне Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для будівництва громадської будівлі по вул. Микитинецькій у м. Івано-Франківськ

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку зміни до генерального плану з розробленням плану зонування території села Порозок Краснопільського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку зміни до генерального плану з розробленням плану зонування території села Славгород Краснопільського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку зміни до генерального плану з розробленням плану зонування території села Верхня Пожня Краснопільського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021 – 2023 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Програма охорони навколишнього природного середовища території Бахмутської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Бонівка Чугалівської сільської ради Кременецького району Тернопільської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину промтоварів без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані Шевцової Вікторії Вікторівни по вул Центральна , буд 36, кв. 20 в м. Новогродівка Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральні плани населених пунктів с. Прохорівка та с. Сушки Канівського району, Черкаської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегія розвитку Олександрівської селищної територіальної громади на період до 2027 року та План її реалізації на 2021 – 2023 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральні плани населених пунктів Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області с. Антонівка, с. Галочі, с. Дубове, с. Маяки, с. Новомихайлівка, с. Новосеменівка, с. Римарівка

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план м. Броди Львівської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіональний план робіт з розчистки та регулювання русел річок Чернівецької області на 2021 – 2027 роки

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом по вул.Хриплинській, 9 у м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіональний план управління відходами Вінницької області на період до 2030 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Регіональна цільова програма щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок на 2018 – 2022 роки (у новій редакції)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Грабовець Жовтанецької об’єднаної територіальної громади Кам’янко-Бузького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з планом зонування території м. Гуляйполе Запорізької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план населеного пункту с. Ганно-Покровка Катеринівсько-Платонівської сільської ради Ширяівського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план населеного пункту с. Тростянець Великоплосківської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража Сергієнка М.В. по вул. Київська в районі ГК «Лада» м. Покровськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до Детального плану території с. Родатичі (територія в межах села для розташування для садибної забудови Городоцького району Львівської області в частині кварталу № 8 (по вул. Героїв Крут)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території с. Родатичі Городоцького району Львівської області під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Сонячна

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для розміщення виробничо- торгово-сервісного центру у власних будівлях по вул. Ходорівська, 8-д та 8-ж в м. Новий Розділ Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території господарського двору в с. Боброїди по вул. Івана Франка орієнтовною площею 6,2 га Бишківської сільської ради (за межами населеного пункту) Жовківського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з планом зонування с. Красне Кобиляцького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території, призначений для встановлення асфальтобетонного заводу за межами населеного пункту на території Меджибізької селищної ради Летичівського району Хмельницької област

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план земельної ділянки орієнтовною площею 50,0 га в адміністративних межах Вороб’ївської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області за межами населеного пункту для розміщення енергогенеруючого об’єкта – електростанції з використанням енергії сонця

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки комунальної власності Шабівської сільської ради загальною площею 8,5344 га (за межами населеного пункту) біля села Софіївка кадастровий номер 5120886700:01:001:0747 під розміщення комплексу будівель та споруд електростанції з використанням енергії сонця

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральні плани та плани зонування території (зонінги) с. Яселка, с. Іванівка, с.Куцуруб Куцурбської сільської ради об’єднаної територіальної громади Очаківського району Миколаївської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для нового будівництва комплексу будівель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва по переробці фруктів на території Василівської сільської ради Тиврівського району Вінницької області (за межами населеного пункуту)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до Генерального плану населеного пункту с. Оброшине та розроблення Генерального плану с. Пришляки Оброшинської сільської ради Пустомитівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план села Новодеркул Біловодського району Луганської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки сільськогосподарського значення державної власності, що перебуває у запасі Райгородської селищної ради Слов’янського району Донецької області за межами населеного пункту для будівництва сміттєперевантажувальної станції

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральні плани з планами зонування території с. Гайшин, с. Гребля, с. Чирське Гайшинської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки загальною площею 21,7500 га (2325282000:07:002:0111) для розміщення сонячної електростанції на території коханівської сільської ради Токмацького району Запорізької області за межами населеного пункту

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки площею 0,2272 га гр. Шпирки І.П. дл будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будику по вул. Лісна, 1а в с. Воля-Бартатівська Городоцького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральні плани с. Іллінецьке, с. Романово-Хутір, с-ща Хмельове Іллінецького району Вінницької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для будівництва адміністративно- господарського корпусу Івано-Франківської міської ававрійно-рятувальної станції та будівництва багатоквартирної житлової забудови з приміщеннями громадського значення по вул. Галицькій, 201 у м. Івано- Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Топорів Топорівської сільської ради Буського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Програма економічного і соціального розвитку м. Костянтинівка на 2020 рік (із змінами) Донецька область

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території в межах вул. Бічна в с. Ямпіль Пустомитівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку План зонування території м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території щодо будівництва свинокомплексу № 14 з закінченим виробничим циклом відгодівлі 30- тисячного поголіввя свиней в рік на території Вознесенської сільської ради Згурівського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Зміни до генерального плану поєднаного з детальним планом території с. Погреби Броварського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план м. Чорткова Тернопільської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план з розробкою плану зонування с. Кунцеве Новосанжарського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральні плани з розробкою планів зонування с. Ставники, с. Вихопні Жовтанецької об’єднаної територіальної громади Кам’янко-Бузького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території Сухорабівської сільської ради в який входить земельна ділянка під спортивний майданчик для міні-футболу з штучним покриттям розміром 42*22м по вул. Центральна, 5 в с. Сухорабівка Решитилівського району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та план зонування території (зонінг) с. Піски Гур’ївської сільської ради Новоодеського району Миколаївської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план м. Малин Житомирської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та зонінг с. Успенівка Саратського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та зонінг с. Комишівка Перша Саратського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину продтоварів без зміни геометричних розмірів фундаменту у плані Колодій Тетяни Вікторівни по вул. Центральна, буд. 34, кв. 2 в м. Новогродівка Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину продтоварів без зміни геометричних розмірів фундаменту у плані Єрьоменко Сергія Максимовича по вул. Центральна, буд. 42, кв. 8 в м. Новогродівка Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для реконструкції квартири під розміщення магазину продтоварів без зміни геометричних розмірів фундаменту у плані Гусак Юлії Василівни по вул. Молодіжна, буд. 26, кв. 16 в м. Новогродівка Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральні плани та план зонування території (у складі генерального плану) с.Томашівка, с.Паланка, с.Берестівець, с.Максимівка, с.Городецьке, с.Кочержинці, с.Коччубіївка Уманьського району Черкаської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Оновлення та внесення змін до Генерального плану села Чернилява Яворівскього району Львівської облсаті

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для індивідуального садівництва в с. Діброва Стрийського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план населеного пункту с. Римарівка, с.Галочі, с. Антонівка Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін в генеральний план смт. Чупахівка Охтирського району Сумської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території багатопаливного заправного комплексу по вул. Білгородській в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки для ведення садівництва в с. Родатичі Городоцького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державногопланування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план м. Тараща Київської області

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план населеного пункту селища Овідопіль Овідопільської селищної ради Овідопільського району Одеської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для будівництва пункту пропуску на українсько-румунському кордоні «Біла Церква – Cirery Мармацієй» за межами населеного пункту с. Біла Церква»

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку генеральних планів поєднаних з планами зонування територій населених пунктів Прибужжя, Богданівка, Цвіткове Прибузької сільської ради Доманівського району Миколаївської області, зі зміною меж

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Наталине Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Рівнопілля Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Микільське Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Нова Шестірня Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Кам’янка Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Свободне Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Краснівка Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Орлове Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Розівка Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Пригір’я Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Заградівка Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Світлівка Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Кочубеївка Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Новобратське Кочубеївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Херсонської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план міста Калуш Івано-Франківської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для будівництва споруд громадського призначення в межах вул. Максимовича, поруч будинку № 12 у м. Івано-Франківську»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Августина Волошина, 2 у м. Івано-Франківську»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для багатоквартирного житлового будинку на вул. Короля Данила, 3А у м. Івано-Франківську»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Новій в м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для будівництва торгово-офісної будівлі на вул. Чорновола, 153А в м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови із закладами громадського призначення та дитячим садком в межах вулиць Княгинин – Надрічна – Промислова – Крайківського в м. Івано-Франківську;

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови з приміщеннями громадського призначення на вул. Ленкавського, 22 в м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Чорновола, 9 в м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови на вул. Л. Ребета – Джохара Дудаєва у м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Галицької – Тролейбусної – Пасічної в м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для багатоквартирної житлової забудови в межах вулиць Галицької – Витвицького в м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території для обслуговування виробничої будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями на вул. Хриплинській, 11 в м. Івано-Франківську

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для громадської забудови на вул. Пасічній, поруч будинку № 1-3 в м. Івано-Франківську»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території призначеної для обслуговування СТО в с. Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для обслуговування пташника в смт. Великий Любінь»

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Неслухів Неслухівської сільської ради Кам’янка –Бузького району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку Внесення змін до генерального плану поєднаний з детальним планом території смт. Сергіївка Одеська область

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план з планом зонування території населеного пункту с. Новопетрівка Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області»

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку генеральних планів з планом зонування території населених пунктів Великомихайлівської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області: Гребеники, Новоселівка, Великокомарівка, Полезне;

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку: Генеральні плани населених пунктів Вигодянського району Одеської області с. Вигода, с. Сонячне, с. Паліївка с. Зоряне

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план з планом зонування території населених пунктів Цебриківської селищної ради Великомихайлівського району Одеської області смт. Цебрикове, с. Малоцебрикове, с. Іринівка, с. Ольгино»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки площею 0,7342 га кадастровий номер 4824282000:05:000:0237 веснянської сільради (колишня територія Кривобалківської сільради) Миколаївського Миколаївської області зі зміною цільового призначення з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки (за межами населеного пункту) для розміщення об’єкта будівництва – автозаправного комплексу»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Мостове Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну Генеральний план з розробкою плану зонування території села Осняги Гадяцького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну Генеральний план з розробкою плану зонування території села Бакути Гадяцького району Полтавської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Завадів Яворівського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план с. Варяж Сокальського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку: Генеральні плани сел Волошкове, Василівка, Розкопинці, Ожеве, Ломачинці Сокирнянського району Чернівецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схеми планування території Сокирнянського району Чернівецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план населеного пункту Лиманське Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області зі зміною меж

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території земельної ділянки для подальшої зміни цільового призначення земельної ділянки під магазин Морчеладзе Ланою Гелаївною по вул. Центральна, 132 м. Покровськ Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території земельної ділянки, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: с. Тетянівка, вул. Степова, 32 Маяківської сільської ради Слов'янського району Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території земельної ділянки, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: с. Тетянівка, вул. Степова, 30 Маяківської сільської ради Слов'янського району Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території земельної ділянки, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: с. Тетянівка, вул. Степова, 34 Маяківської сільської ради Слов'янського району Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території земельної ділянки, загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою: с. Тетянівка, вул. Степова, 28 Маяківської сільської ради Слов'янського району Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Схема санітарного очищення Олександрівської селищної ради Олександрівського району Донецької області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу Яковлєвим Михайлом Олександровичем за межами житлового кварталу, в районі будинку № 1 по вул. Злагоди в м. Покровськ Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів на території багатоквартирного буд. № 6 на м-н Южний в м. Покровськ Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки для розміщення індивідуального гаражу Понікаровим Вікторем Юрійовичем в районі житлового будинку № 4 по вул. Таманова в м. Покровськ Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план для розміщення майнового комплексу промислової площадки, експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель, споруд, їх комплексів та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури підприємств, що пов’язані з користуванням надрами розташованого на території Торського та Білокузьминівської сільських рад Костянтинівського району Донецької області (за межами населених пунктів)»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку: Генеральні плани сел Яхни, Микитяни Миронівського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку: Детальний план території для будівництва виробничо-складського комплексу ТОВ «Ківшовата АГРО» на території Кішоватської сільської ради Таращанського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території міста Запоріжжя в районі вулиць Української, 29/Прибережної автомагістралі

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Програма економічного і соціального розвитку Іллінівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Новолимарівка Біловодського району Луганської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території індустріального парку по вул. Романенка в м. Малин»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план поєднаний з планом зонування території населеного пункту Прибужжя Прибузької сільської ради Доманівського району Миколаївської області, зі зміною меж»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території в смт. Пісочин , в-д Кононенко №1, № 1-А, № 1-Б Харківського району Харківської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Схеми санітарного очищення населених пунктів Золотоколодязької сільської ради Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план с. Сороки-Львівські Пустомитівського району Львівської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Внесення змін до планувальної документації детального плану території житлового району «Південний в м. Запоріжжя»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Внесення змін до Плану зонування с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького району Київської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Красилівка Ставищенського району Київської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Колоденці Кам’янка-Буського району Львівської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки площею 0,1700 га по вул. Копачівська в м. Волочиськ Хмельницької області (кадастровий номер 6820910100:01:006:0244)»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план смт. Ямпіль Ямпільської селищної ради Білогірського району Хмельницької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для будівництва церкви Української Греко-Католицької Церкви поблизу садівницького товариства «За мир» у м. Івано-Франківськ»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки, розташованої в межах населеного пункту по вул. О. Маковея, м. Яворів, Яворівського району, Львівської області для потреб пов`язаних з зміною цільового призначення земельних ділянокта впорядкування містобудівного планування земельних ділянок, які перебувають у приватній власності ТОВ «УКР ПАК»»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Регіональна програма «Тепло Донеччини» на 2018-2020 роки (із змінами)

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Регіональна програма «Вода Донеччини» на 2017-2020 роки (із змінами)»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план, поєднаний з планом зонування території (зонінг) с. Никанорівка на території Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план, поєднаний з планом зонування території (зонінг) с. Нове Шахове на території Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план, поєднаний з планом зонування території (зонінг) с. Торецьке на території Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план, поєднаний з планом зонування території (зонінг) с. Володимирівка на території Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план, поєднаний з планом зонування території (зонінг) с. Шахове на території Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки загальною площею 36,46 га, розташованої за адресою: Шабівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області (за межами населеного пункту) комплекс будівель та споруд № 100 під розміщення обктів авіаційного транспорту

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план, поєднаний з планом зонування території (зонінг) с. Новоторецьке на території Шахівської сільської ради Добропільського району Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Тарасівка та Генеральний план села Малополовецьке Фастівського району Київської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території реконструкції АЗС ТОВ «АЙРЕН ДЕЙЛ»на території Гайшинської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області»

Повідомлення про оприлюднобласть)ення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території житлово-громадської та комунальної забудови по вулиці Артилеристів в адміністративних межах села Дівички Дівичківської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області»

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінк «Детальний план території для будівництва пункту пропуску на українсько-румунському кордоні «Біла Церква – Cirery Мармацієй», за межами населеного пункту с. Біла Церква» Раівський район, Закарпатська

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Москалівка Роменського району Сумської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території елеватора в межах населеного пункту с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для будівництва поігону твердих побутових відходів для потреб м. Балта та сіл об’єднаної територіальної громади на території колишньої Білинської сільської ради за межами населеного пункту»

Повідомлення про оприлюднення документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінк «Детальний план території для будівництва та обслуговування АЗС та об’єктів придорожнього обслуговування в районі вул. Зеленої в с. Поториця Сокальського району Львівської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Прибужани Вознесенського району Миколаївської області (у складі якого передбачається зонування території села та детальний план території площею 2 га по вул. Нова)»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Кривошиїнці Сквирського району Київської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «План заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Луганської області на 2021 – 2027 роки»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Брусилів Брусилівського району Житомирської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія розвитку Миколаївської області на 2021 – 2027 роки»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план поєднаний з планом зонування території населеного пункту Новомайське Новопільської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області зі зміною меж»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території селища Сарата Саратської селищної ради Саратського району Одеської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план Костянтинівської сільської ради Смілянського району Черкаської області (сіл Костянтинівка, Будки, Плоске)»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план населеного пункту Утконосівка поєднаний з планом зонування території зі зміною меж Утконосівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території реконструкції виробничої бази МПП «АННА» по розфасуванню та збереженню мінеральних добрив в межаж Рокитнянського району Київської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території для обслуговування артезіанських свердловин № 1 та № 2 водозабору «Хоросно» на території Семенівської сільської ради за межами населеного пункту Пустомитівського району Львівської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Програма економічного і соціального розвитку території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, із внесеними до неї змінами»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Гірне Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план смт. Хотінь Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 5920385000:001:5376) загальною площею 0,4000 гектари в адміністративних межах Куземинського старостинського округу Грунської сільської ради Охтирського району Сумської області за межами населених пунктів для будівництва мікрогідроелектростанції»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області» та «План зонування території (Зонінг) с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Безсали Лохвицького району Полтавської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території, що обмежена вулицями: Гагаріна, Чкалова, Шкільний провулок та Виноградна в смт. Лиманське Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план смт. Очеретине (поєднаного з планом зонування території) Ясинуватського району Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території комунального об’єкту (для тимчасового зберігання ТПВ) в адміністративних межах Старочорторийської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населеного пункту)»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території комунального об’єкту (для тимчасового зберігання ТПВ) в адміністративних межах Чорнижівської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населеного пункту)»

Звіт про стратегічну екологічну оцінку Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 2 га (кадастровий номер 4824255600:01:000:0003) з метою подальшої зміни її категорії та цільового призначення для розміщення на ній будівництва та обслуговування споруд АЗС в межах території Ольшанської селищної ради (за межами населеного пункту) Миколаївського району Миколаївської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території комунального об’єкту (для тимчасового зберігання твердих побутових відходів) в адміністративних межах Цмінівської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населених пунктів»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Схеми розміщення гаражів та автостоянок в м. Києві»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план земельної ділянки на розроблення кварталу забудови під будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків в м. Турка, вул. Травнева Турківської сільської ради Турківського району Львівської області»»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план м. Авдіївка з планом зонування»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Схема планування території Тернопільської міської територіальної громади»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території комунального об’єкта (для тимчасового зберігання ТПВ) в адміністративних межах Оконської сільської ради Маневицького району Волинської області (за межами населеного пункту)»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план смт. Іванків Іванківського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «План дій з адаптації до наслідків зміни клімату міста Запоріжжя»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Внесення змін до генерального плану міста Долинська Кіровоградської області, поєднаного з детальним планом території та планом зонування території»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну

«екологічну оцінку «Стратегія розвитку Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Княже Княжівської сільської ради Золочівського району Львівської області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

«Детальний план території будівництва елеваторного комплексу для приймання, очищення, сушіння та зберігання зернових з прив’язкою до існуючого елеватора, роташованої на території Козятинської сільської ради (за межами населеного пункту) Козятинського району Вінницької області»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

«Детальний план території Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» за межами населеного пункту на

території Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (внесення

змін)»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

«Стратегія розвитку Луганської області на період на 2021-2027 роки»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року, План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2027 року»

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території земельної ділянки із сільськогосподарського призначення приватної власності, площею 2,0000 га з кадастровим номером 1424282400:04:000:0533, розташованої на території Хрестищенської сільської ради Слов’янського району Донецької області, за межами населеного пункту, для розміщення (будівництва) сортувально-дробільного комплексу для переробки вапняка мармуризованого»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку «Детальний план території під розміщення та обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6 по вул. Ватутіна, 6 в м. Українськ Донецької області»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території земельної ділянки за адресою вул. Липник м. Рава-Руська Львівської області (в межах населеного пункту) для будівництва та обслуговування автостоянки

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та план зонування території (зонінг) смт. Братське Братської селищної ради Братського району Миколаївської області»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план села Новогригорівка Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування села Новогригорівка» та «Генеральний план села Ракове Вознесенського району Миколаївської області у складі з планом зонування села Ракове»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) села Кавуни Кавунівської сільської ради Арбузинського району Миколаївської області»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та план зонування території села Костувате Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку «Генеральний план та План зонування території (зонінг) с. Тернувате Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року та План заходів на 2021 – 2023 роки з її реалізації»

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку детальний план території по вул. Сучасна, 15, м. Слов’янськ

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детальний план території по вул. Центральна, 12, м. Слов’янськ

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детальний план території по вул. Тараса Шевченка, 9 у м. Слов’янськ

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детальний план території на трасі Київ – Довжанський, в районі БЗС, м. Слов’янськ

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детальний план території по вул. Жовківська в с. Малехів Жовківського району Львівської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план села Хмелівка Тетіївського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план села Клюки Тетіївського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план території с. Сомкова Долина та с. Соснівка Переяслав-Хмельницького району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детальний план території в межах вул. Свободи, вул. Проектна, 1 та ЛЕП 10 кВ в с. Пристроми, обмеженої Переяслав-Хмельницького району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план села Улянівка та Тарасівка Переяслав-Хмельницького району Київської області;

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральний план села Ольшаниця Рокитнянського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детальний план території в адміністративних межах Москаленківської сільської ради (за межами населеного пункту с. Москаленки) Богуславського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку детальний план території для реконструкції та технічного переоснащення автомобільного заправного комплексу за межами населеного пункту с. Іванівка Богуславського району Київської області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Генеральний план та план зонування території (зонінг) сіл Глибоке Федорівка, Новофедорівка, Виноградне, Українка, Бесарабка Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія розвитку Одеської області на період 2021 - 2027 років»

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території промислової зони, прилеглої до залізниці(в межах вулиць Василя Порика та Івана Богуна) м. Хмільник Вінницької області

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку Детальний план території, обмеженої акваторією Чорного моря, пляжною зоною, земельною ділянкою (кадастровий номер 5123781500:01:002:0001) та міжквартальними проїздами дачної забудови с. Кароліно-Бугаз (Одеська область)

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку схема санітарного очищення населених пунктів Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області

Повідомлення про оприлюднення проектів документів державного планування та звітів про стратегічну екологічну оцінку «Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року»