Результати конкурсів

Результати конкурсу за 2021 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 08.09.2021 №397-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби фахівців з питань реформ категорії «Б» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 06.09.2021р № 391-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 06.09.2021 № 388-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 03.09.2021 №384-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 12.08.2021 № 336-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби фахівців з питань реформ категорії «Б» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 12.08.2021 № 332-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби фахівців з питань реформ категорії «В» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 06.08.2021 № 338-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Додаток 2

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 06.08.2021 № 327-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»)

Додаток 1.

Додаток 2.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 12.08.2021 № 335-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби фахівців з питань реформ категорії «Б» в Міністерстві охорони здоров’я України)

Додаток 1,

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2021 року № 333-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»)

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 15.07.2021 № 290-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»)

Додаток 2.

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 14.07.2021 № 265-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 15.07.2021 № 295-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби фахівців з питань реформ, категорії «Б» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 15.07.2021 № 294-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 2.

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 15.07.2021 № 292 – к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в Міністерстві охорони здоров’я України»)

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 30.06.2021 № 246-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби фахівців з питань реформ, категорії «Б» в Міністерстві охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 02.06.2021 № 206-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в Міністерстві охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 14.07.2021 № 266-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 24.06.2021 № 243-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 15.07.2021 № 293-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби фахівців з питань реформ категорії «Б» в Міністерстві охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Додаток 2.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 15.07.2021 № 291-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 02.06.2021 № 207-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 09.06.2021 № 220-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 09.06.2021 № 220-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 09.06.2021 № 219-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 02.06.2021 № 206-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в Міністерстві охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 13.05.2021 № 219-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 13.05.2021 № 207-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 13.05.2021 № 171-к «Про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 19.04.2021 № 145-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1.

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення закладів та установ Фінансово-економічного департаменту в апараті Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 19.04.2021 № 146-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (оголошеного наказом МОЗ від 23.04.2021 № 152-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»).

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (від 12.04.2021 № 134-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України»)

Додаток 1

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (наказ МОЗ від 06.04.2021 № 129-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Міністерства охорони здоров’я України)

Додаток 1

Додаток 2

Результати конкурсу за 2019 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби апарату Міністерства охорони здоров’я України (наказ МОЗ України від 01.10.2019 № 2001 "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади")

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/41057/2-19 від 17.09.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/36881/2-19 від 01.08.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"​

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/35778/2-19 від 19.07.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/287/17532 від 05.07.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/216/11151 від 26.04.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/1347381 від 20.03.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/57/5015 від 25.02.2019 "Про надання інформації щодо результатів конкурсу"

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/52/3818 від 13.02.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/1/1 від 02.01.2019 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Результати конкурсу за 2018 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/305/28817 від 31.10.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/304/28816 від 31.10.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/210/23054 від 03.09.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/143/17869 від 16.07.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/130/17056 від 06.07.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/129/17055 від 06.07.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/92/12399 від 17.05.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/57/9820 від 17.04.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/49/9059 від 10.04.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/15/5069 від 27.02.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/508/1286 від 18.01.2018 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»

Результати конкурсу за 2017 рік

Інформація про результати конкурсу на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ Міністерства охорони здоров’я України, згідно Листа МОЗ № 11.4-01/475/34018 від 21.12.2017 «Про надання інформації щодо результатів конкурсу»