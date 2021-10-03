Регуляторна політика
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Звіт про періодичне відстеження результативності Закону України
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 (pdf, 138 Кб)
3 жовтня 2021
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 286 (pdf, 139 Кб)
3 жовтня 2021
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 року № 219 (pdf, 142 Кб)
3 жовтня 2021
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1163 (pdf, 142 Кб)
3 жовтня 2021
Звіти про відстеження результативності регуляторних актів Кабінету Міністрів України
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 240 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (pdf, 78 Кб)
14 листопада 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» (pdf, 221 Кб)
17 вересня 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 286 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові...» (pdf, 360 Кб)
17 вересня 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 69 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові...» (pdf, 220 Кб)
17 вересня 2018
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 68 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я» (pdf, 216 Кб)
17 вересня 2018
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 № 1101«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (pdf, 67 Кб)
6 липня 2018
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1163 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (pdf, 366 Кб)
20 квітня 2018
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 69 (pdf, 92 Кб)
19 лютого 2018
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 286 (банки пуповинної крові) (pdf, 118 Кб)
19 лютого 2018
Звіти про відстеження результативності регуляторних актів Міністерства охорони здоров'я України
Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09 березня 2021 року № 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах...» (pdf, 231 Кб)
1 вересня 2021
Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 червня 2020 року № 1308 «Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні» (pdf, 292 Кб)
1 липня 2021
Звіт про базове відстеження наказу МОЗ від 15 травня 2020 року № 1145 «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів» (pdf, 398 Кб)
1 червня 2021
Звіт про базове відстеження наказу МОЗ від 23 грудня 2019 року № 2646 «Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження» (pdf, 414 Кб)
1 червня 2021
Звіт про базове відстеження наказу МОЗ від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» (pdf, 409 Кб)
1 червня 2021
Звіт про повторне відстеження результативності наказу МОЗ України від 10.02.2017 № 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.03.2017 за № 317/30185 (pdf, 46 Кб)
29 листопада 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу МОЗ України від 05.02.2016 № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування»... (pdf, 217 Кб)
17 вересня 2018
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12.02.2016 № 91 (pdf, 62 Кб)
14 травня 2018
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.10.2014 № 698 (pdf, 64 Кб)
14 травня 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров'я України від 12.12.2014 № 954 (pdf, 71 Кб)
14 травня 2018
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.09.2014 № 677 (pdf, 72 Кб)
14 травня 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2013 № 321 (pdf, 66 Кб)
14 травня 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2013 № 23 (pdf, 65 Кб)
14 травня 2018
Звіт про періодичне відстеження результативності наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2013 № 24 (pdf, 62 Кб)
14 травня 2018