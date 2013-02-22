Орієнтовні плани та звіти про проведення консультацій з громадськістю
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Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації «Гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST»»
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Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та кардіореабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST»»
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Звіт про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України України «Про реімбурсацію лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»
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Звіт про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»
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Звіт про громадське обговорення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин»
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Звіт про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
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Звіт про громадське обговорення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України»
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Звіт про громадське обговорення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів»
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Звіт про громадське обговорення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»
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Звіт про результати проведення публічного громадського обговорення проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку припинення дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та Положення про Комісію Міністерства охорони здоров’я України з припинення дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб»
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Звіт про громадське обговоренняпроєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів»
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Звіт про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»
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Звіт про громадське обговорення проєкту наказу МОЗ України "Про затвердження Змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення "
- Звіт про громадське обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку,і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками»
- Звіт про громадське обговорення проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики»
- Наказ МОЗ України від 28.12.2019 № 2712 "Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров’я України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік"
- Звіт про громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я України»
- Звіт про громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) зазначеним Міністерством»
- Звіт про громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
- Звіт про громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
- Наказ МОЗ України від 14.02.2018 № 257 "Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров’я України проведення консультацій з громадськістю у 2018 році"
- Наказ МОЗ України від 12 червня 2017 року N 658 «Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2017 році»
- Наказ МОЗ України від 31 грудня 2014 року № 1027 «Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2015 році»
- Наказ МОЗ України від 9 січня 2014 року № 9 «Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2014 році»
- Наказ МОЗ України від 22.02.2013 № 161 «Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров`я України проведення консультацій з громадськістю у 2013 році»
- Наказ МОЗ України від 24 квітня 2012 року № 307 «Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства охорони здоров'я України проведення консультацій з громадськістю у 2012 році»