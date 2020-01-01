Міжнародна співпраця
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МОЗ розпочинає співпрацю з Іспанією у сфері трансплантології
МОЗ розпочинає співпрацю з Іспанією у сфері трансплантології
Міністри охорони здоров’я України та Німеччини обговорили питання доступу до вакцин від COVID-19
Міністри охорони здоров’я України та Німеччини обговорили питання доступу до вакцин від COVID-19
В Україну прибув літак з 111,5 тоннами медичного вантажу з Китаю
В Україну прибув літак з 111,5 тоннами медичного вантажу з Китаю
Уже цього року в Україні можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку
Уже цього року в Україні можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку