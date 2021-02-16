Матеріали засідань
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Матеріали засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 23 вересня 2021 року
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 23.09.2021
- Порядок денний Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 23.09.2021
- Порядок проведення моніторингових візитів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 23.09.2021
- Порядок розробки проєктів запитів України до Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання безповоротної фінансової допомоги для здійснення цільових заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні 23.09.2021
- ПОЛОЖЕННЯ про Технічну Експертну Групу з розробки проєктів запитів України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання безповоротної фінансової допомоги для здійснення цільових заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні 23.09.2021
МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ ВІД 22 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ
- Протокол засідання
- Порядок денний
- пит 1_Декларація ВІЛ_A_RES_75_284_
- пит 1_Декларація ВІЛ_A_RES_75_284_E
- пит 1_Контроль виконання рішень Нацради за 2021 рік
- пит 2_Кузін І
- пит 3_Звіт 100% ЖИТТЯ
- пит 3_Звіт МБФ Альянс Громадського Здоров’я
- пит 3_Звіт ЦГЗ
- пит 3_Клепіков А
- пит 3_Родина Р
- пит 3_Шеребмей Д
- пит 4_Dashboard_Альянс_Р6_2020
- пит 4_Dashboard_Мережа_Р6_2020
- пит 4_Dashboard_ЦГЗ_Р6_2020
- пит 4_Курпіта В
- пит 5_WHO MAF-TB
- пит 5_Додаток 1_Звіт
- пит 5_Додаток 2_ОГО_МБВП-ТБ
- пит 5_Додаток 3 MAF_TB
- пит 5_Литовка С_Курпіта В
МАТЕРІАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЮ РАДОЮ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ У ПЕРІОД 8 - 10 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ
МАТЕРІАЛИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЮ РАДОЮ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ У ПЕРІОД 26 ТРАВНЯ - 1 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ
Матеріали за результатами заочного розгляду питань Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у період 2-13 квітня 2021 року
- Лист голови Національної ради про заочний розгляд питань
- Протокол та рішення за результатами заочного розгляду питань у період 2-13 квітня 2021 року
- Лист Альянсу щодо рогляду регіоналної заявки
- Опис регіональної заявки
- Положення про Комітет з регіональної політики_оновлене
- Кодекс етичної поведінки_оновлений
- Підписана форма про прийняття оновленого Кодексу етичної поведінки
Матеріали онлайн-засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 28 січня 2021 року
Протокол онлайн-засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 28.01.2021
- Порядок денний
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- Результати здійснення заходів
- Звіт альянсу громадського здоров’я
- Результати впровадження програм Глобального фонду
- Звіт про виконання програми ГФ
- Результати нагляду та аналізу стану впровадження Плану переходу та реалізації грантів Глобального фонду
- Картка моніторингу виконання програми Глобального фонду
- Показники результатів виконання програми
- Коментарі ОР щодо виконання спеціальних умов
- Огляд діяльності з виконання додаткових заходів
- Огляд діяльності з виконання гранту
- Загальні витрати ОР
- План нагляду на 2021 рік Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- Рекомендації Комісії з нагляду за результатами нагляду
- Результати опитування членів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу та представників зацікавлених сторін
- Положення про комісію з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду
- Склад Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм
- ЗВІТ УКРАЇНИ ПРО ДОСЯГНУТИЙ ПРОГРЕС У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ПОЛІТИЧНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИЙНЯТОЇ ПІД ЧАС НАРАДИ ВИСОКОГО РІВНЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АССАМБЛЕЇ ООН З ТУБЕРКУЛЬОЗУ
- Про запровадження в Україні механізму багатосекторальної підзвітності
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Механізм багатосекторальні подотчестності щодо прискорення прогресу в ліквідації
туберкульозу (ММП-ТБ / MAF-TB)
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Матеріали за результатами заочного розгляду питань Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у період 26 листопада - 15 грудня 2020 року
- Лист голови Нацради щодо запитiв
- C19RM additional funding request Ukraine November 24, 2020
- UKR C19RM additional funding request Instruction
- UKR C19RM additional funding request Budget
- UKR C19RM additional funding request Annex A
- UKR C19RM additional funding request Annex B
- UKR C19RM additional funding request Summary Budget
- Протокол голосування
- C19RM additional funding request Ukraine CCM Endorsement Dec 15, 2020
- Рiшення Нацiональноi ради
- Супровiдний лист до Глобального фонду
Матеріали за результатами заочного розгляду питань Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у період 04-10 вересня 2020 року
- Лист голови Нацради щодо запитiв
- Протокол онлайн-засідання
- UKR COVID19 FR Consolidated
- Consolidated budget covid19
- Funding Request Form Global Fund COVID-19 Response Mechanism
- Форма для подання запиту на фінансування Механізм реагування Глобального фонду на COVID-19
- Альянс громадського здоров'я
- Alliance for Public Health
- TGF-20-063 - APH – cost proposal
- Лист до Глобального фонду щодо Заявки COVID-19
- Протокол
Матеріали за результатами заочного розгляду питань Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у період 14-17 липня 2020 року
- Лист голови Нацради щодо регiональноi Заявки
- Лист Альянсу
- Концепція регіональної заявки у відповідь на механізм C19RM
- Funding Request Form Global Fund COVID-19 Response Mechanism
- Протокол
Матеріали за результатами заочного розгляду питань Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу у період 26-30 червня 2020 року
1. Лист голови Нацради щодо розгляду Запиту
2. Довiдка членам Нацради щодо Запиту
3. Запит:
3.1. FR853-UKR-C_PF_v5_26Jun2020_Final_Eng
3.2. FR853-UKR-C_PF_v5_26Jun2020_Final_Ukr
3.3. UKR_FR_programmaticgap-TB_HIV_v5_26Jun20_Final
3.4. UKR_FR_Work_Plan_and_Budget_Ukr-Eng_26Jun2020_Final
3.5. UKR_fundingrequest_fullreview_v05_26June20_Eng
3.6 UKR_fundingrequest_fullreview_v05_26June20_Ukr
4. Лист голови Нацради щодо результатiв розгляду Запиту
5. Рiшення Нацради щодо Запиту
6. Інформація щодо результатів розгляду членами Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу проєкту Запиту до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд) на фінансування в Україні програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2021–2023 роках
7. CCM Statement of Compliance Ukraine
Матеріали засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу від 20 грудня 2019 року
Протокол засідання національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 20.12.2019
- Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 20.12.2019
- Положення про Групу з розробки проєкту запиту України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією щодо фінансування у 2021-2023 роках програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- Представницький склад Групи з розробки проєкту запиту України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією щодо фінансування у 2021–2023 роках програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- Структура підготовки проекту запиту України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на фінансування у 2021-2023 роках програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- Орієнтовний графік підготовки проєкту запиту України на фінансування у 2021-2023 роках програм з туберкульозу та ВІЛ до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
- План вдосконалення
- План діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у 2020-2022 роках
- Графік ротації членів Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від недержавного сектору на 2020–2022 роки
Матеріали засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу від 22 серпня 2019 року
Протокол засідання національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 22.08.2019
- Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 22.08.2019
- Огляд результатів реалізації гранту глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією за перше півріччя 2019 року
- Звіт Альянсу громадського здоров'я про результати реалізації гранту глобального фонду за результатами І півріччя 2019 року
- Звіт про виконання програми ГФ у 1-му півріччі 2019 року
- Доступ до медичних послуг в Україні з точки зору захисту та охорони здоров'я
- Дорожня карта з елімінації випадків передачі від матері до дитини ВІЛ-інфекції в Україні
- Дорожня карта з елімінації випадків передачі від матері до дитини сифілісу в Україні
- Пропозиції щодо фінансування за напрямком вірусні гепатити
Матеріали засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу від 23 травня 2019 року
Протокол засідання національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 23.05.2019
- Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 23.05.2019
- План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 рік
- Результати дослідження з оцінки ключових груп населення в Україні
- Оціночна чисельність ЛЖВ
- План нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019 рік
- Склад Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Комісія) Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу
- План діяльності Міжконфесійного ресурсного центру у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатиту
- Положення про робочу групу з підготовки пропозицій щодо перегляду Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2000 № 188 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733)
- Положення про робочу групу з підготовки пропозицій щодо реформи законодавства про проституцію (або врегулювання питань секспраці)
- Резолюція за результатами наради 26-27.03.2019
- Стратегія з комплексної відповіді на бар’єри з прав людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до 2030 року
- Стратегічний план з прав людини для доступу до послуг з профілактики і лікування ВІЛ та туберкульозу до 2022 року
Матеріали за результатами засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 13 грудня 2018 року
Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 13.12.2018р.
Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 13.12.2018р.
1. Вступне слово Віце-прем’єр-міністра України Розенка Павла Валерійовича
2.1. Інформація Ляшка В. К., першого заступника Генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
2.2. Інформація Клепікова А. О., виконавчого директора МБФ «Альянс громадського здоров’я»
2.3. Інформація Шерембея Д. О., заступника голови Національної ради, голови Координаційної ради БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»
3. Пропозиції щодо зміни формату загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019–2023 роки
4. Примірне положення про регіональні ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу та їхній Типовий регламент у новій редакції
4.1. Примірне положення про Кримську республіканську, обласну, Київську та Севастопольську міську раду з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ
4.2. Типовий регламент Кримської республіканської, обласної, Київської та Севастопольської міської ради
з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ
5. Інформація про результати оцінки діяльності Секретаріату Національної ради
6. Інформація представника Секретаріату Національної ради Короєвої І. М. про ротацію у складі Комісії з нагляду за розробкою заявок, веденням переговорів та реалізацією Програм, які здійснюються за рахунок коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією
7. Стратегія адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в галузі контролю над туберкульозом в Україні на 2019 – 2021 роки
Матеріали за результатами засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 12 липня 2018 року
Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 12.07.2018р.
Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 12.07.2018р.
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Вступне слово Віце-прем’єр-міністра України Розенка Павла Валерійовича
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Рішення 39-го засідання Правління Глобального фонду. Професор Наталія Нізова
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Внесення змін та доповнень до регламентних документів Національної ради. Кравець Л.
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Про результати вивчення Тимчасовою спеціальною групою з етичних питань, визначених пунктом 13 протоколу засідання Національної ради від 01 березня 2018 року. Салабай Н. В.
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Інформація директора БО "Всеукраїнська ліга "Легалайф" Дорохової Ю.В.
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Виконання зобов'язань України щодо переходу програм Глобального фонду на бюджетне фінансування в 2018 році. Ляшко В.
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Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради протягом першого півріччя 2018 року (станом на 01 липня 2018 року).
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Про підготовку участі України до наради високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу. Заїка Н.О.
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Матеріали за результатами засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу за 2015-2017 рр.
- Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 16.06.2015
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 16.06.2015
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 24.09.2015
- Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 24.09.2015
- Список присутніх на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу 24.09.2015
- Додаток 1 до протоколу засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 24.09.2015
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Список присутніх на засіданні Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу 24 березня 2016 року
- Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада)
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції-СНІДу 24 березня 2016 року
- MINUTES OF MEETING OF THE NATIONAL COUNCIL ON TB AND HIV/AIDS
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 16.09.2016
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 16.02.2017
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 18.05.2017
- Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 05.10.2017
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Протокол засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 01.03.2018
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Вступне слово голови Національної ради щодо головних результатів роботи Національної ради у 2017 році, стан виконання попередніх рішень засідань, погодження запропонованого проекту порядку денного засідання 01.03.2018
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Порядок денний засідання Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 01.03.2018
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Звіт ЦГЗ "Результати впровадження програм Глобального фонду у році 2017 році
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Звіт Альянсу громадського здоров’я про результати реалізації гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією у 2017 році
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Звіт Мережі в рамках проекту Глобального фонду (період звітності 01.07.2017 – 31.12.2017)
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Звіт Комісії з нагляду "Про результати наглядової діяльності Національної ради за реалізацією грантів Глобального фонду протягом 2017 року та затвердження Плану нагляду на 2018 рік
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Інформація про результати наглядової діяльності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу протягом 2017 року
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План нагляду Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік
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Пропозиції до складу тимчасової спеціальної групи з етичних питань з числа членів Національної ради та Комісії з нагляду
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План роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2018 рік
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Кодекс етичної поведінки для членів Координаційних механізмів країн 2017
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Узагальнена інформація щодо надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та туберкульоз
- Національна стратегія адвокації, комунікації та соціальної мобілізації для підтримки Національної програми протидії туберкульозу в Україні на 2018- 2021