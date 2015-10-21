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Ліцензійний реєстр

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Ліцензійний реєстр МОЗ України з медичної практики

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» ничже наведені відомості з Ліцензійного реєстру МОЗ України з медичної практики у форматі .xlsx

Ліцензійний реєстр МОЗ України з медичної практики
licenzijnij_reestr_moz_ukraini_z_medicnoi_praktiki_open_data (xlsx, 16 Мб)