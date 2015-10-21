Ліцензійний реєстр
Категорії
- Акредитація закладу
- Ліцензування
- Державний нагляд (контроль)
- Контроль якості надання медичної допомоги
- Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби
- Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення
- Державний реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення
- Державний реєстр лікарських засобів України
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» ничже наведені відомості з Ліцензійного реєстру МОЗ України з медичної практики у форматі .xlsx