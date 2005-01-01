Пошук
Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Контакти

Категорії

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МОЗ Украіни (по буднях з з 9:00 до 18:00)       

0 800 505 201

Контакти

МОЗ України

01601, м. Київ, вул. Грушевського 7 Тел.+38 044 253 61 94
Контакти

Приймальня громадян

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 Тел.+38 044 425 05 26

Контактні телефони Міністерства охорони здоров’я України

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МОЗ Украіни (по буднях з з 9:00 до 18:00)        0 800 505 201

Керівництво

Посада ПІБ Номер службового телефону
Міністр Ляшко Віктор Кирилович  
Приймальна Міністра   +380 44 200 07 90
Державний секретар Солодка Інна Василівна  
Приймальна Державного секретаря   +380 44 200 08 48
Перший заступник Міністра охорони здоров’я України

Комаріда Олександр Олегович

  
Приймальня   +380 44 200 07 81
Заступник Міністра Микичак Ірина Володимирівна  
Приймальна   +38044 200 08 16
Заступник Міністра

Ємець Петро Володимирович

  
Приймальна   +38044 200 06 83; +38044 200 06 84
Заступник Міністра Кузін Ігор Володимирович  
Приймальна   +38044 200 06 74
Заступник Міністра Карчевич Марія Володимирівна  
Приймальна   +38044 253 39 00
Заступник Міністра

Яременко Олексій Олександрович

  
Приймальна    

 

 

 

 

Документи
Онлайн форми
Форма зворотнього зв'язку
Карта мед закладів
Гаряча лінія МОЗ: