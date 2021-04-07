Комітет з програмних питань
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Протокол Комітету від 21 жовтня 2021 року
Протокол Комітету від 13 серпня 2021 року
Протокол Комітету від 25 травня 2021 року
Протокол Комітету від 27 квітня 2021 року
Протокол Комітету від 24 лютого 2021 року
Протокол Комiтету вiд 12 жовтня 2020 року
Протокол Комiтету вiд 21 липня 2020 року
Протокол Комiтету вiд 16 червня 2020 року
Протокол Комiтету вiд 04 лютого 2020 року
Протокол Комiтету вiд 31 сiчня 2020 року
Протокол Комiтету вiд 27 листопада 2019 року
Протокол Комiтету вiд 05 листопада 2019 року
Протокол Комiтету вiд 19 вересня 2019 року
Протокол Комiтету вiд 08 серпня 2019 року
Протокол Комітету від 20 червня 2019 року
Протокол Комітету від 7 травня 2019 року
Протокол Комітету від 12 березня 2019 року
Рішення Комітету від 12 жовтня 2018 року
Рішення Комітету від 10 серпня 2018 року
Рішення Комітету від 3 липня 2018 року
Рішення Комітету від 1 червня 2018 року
Рішення Комітету від 23 січня 2018 року
Рішення Комітету від 15 вересня 2017 року
Рішення Комітету від 4 серпня 2017 року
Протокол Комітету від 17 липня 2017 року
Рішення Комітету від 7 липня 2017 року
Рішення Комітету від 8 червня 2017 року
Рішення Комітету від 9 вересня 2016 року
Рішення Комітету від 23 червня 2016 року
Протокол Комітету від 12 лютого 2016 року