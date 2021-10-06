Керівництво
Категорії
-
ВІКТОР ЛЯШКО
Міністр охорони здоров’я
Керує діяльністю міністерства у процесі формування державної політики у галузі охорони здоров’яТелефон приймальні:
-
ІННА СОЛОДКА
Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України
Відповідає за організацію роботи апарату МіністерстваТелефон приймальні:
-
ОЛЕКСАНДР КОМАРІДА
Перший заступник Міністра охорони здоров'я України
Відповідальний за організацію та координацію стратегічного планування та впровадження політик реформування галузі охорони здоров’яТелефон приймальні:
-
ІГОР КУЗІН
Заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України
Відповідальний за розвиток системи громадського здоров’я, а також формування та реалізацію державної системи охорони здоров’яТелефон приймальні:
-
ІРИНА МИКИЧАК
Заступник Міністра охорони здоров'я України
Координує формування, впровадження, аналіз та моніторинг політики розвитку людського капіталу, освіти та розвитку працівників галузіТелефон приймальні:
-
МАРІЯ КАРЧЕВИЧ
Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Координує формування та впровадження державної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації в галузі охорони здоров’яТелефон приймальні:
-
ОЛЕКСІЙ ЯРЕМЕНКО
Заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції
Відповідальний за виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики
-
ПЕТРО ЄМЕЦЬ
Заступник Міністра охорони здоров'я України
Відповідає за підготовку пропозицій до проєкту Державного бюджету України на відповідний рік у галузі охорони здоров’я та їх виконанняТелефон приймальні: