Пошук
Контакт-центр МОЗ з питань COVID-19
0 800 60 20 19
для людей з порушенням зору
Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Керівництво

Категорії
  • ВІКТОР ЛЯШКО
    ВІКТОР ЛЯШКО

    Міністр охорони здоров’я

    Керує діяльністю міністерства у процесі формування державної політики у галузі охорони здоров’я

    Телефон приймальні:
    +38044 200 07 90
  • ІННА СОЛОДКА
    ІННА СОЛОДКА

    Державний секретар Міністерства охорони здоров'я України

    Відповідає за організацію роботи апарату Міністерства

    Телефон приймальні:
    (044) 200-08-49
  • ОЛЕКСАНДР КОМАРІДА
    ОЛЕКСАНДР КОМАРІДА

    Перший заступник Міністра охорони здоров'я України

    Відповідальний за організацію та координацію стратегічного планування та впровадження політик реформування галузі охорони здоров’я

    Телефон приймальні:
    +38044 200 08 41
  • ІГОР КУЗІН
    ІГОР КУЗІН

    Заступник Міністра охорони здоров'я - Головний державний санітарний лікар України

    Відповідальний за розвиток системи громадського здоров’я, а також формування та реалізацію державної системи охорони здоров’я

    Телефон приймальні:
    +38 044 200 06 74
  • ІРИНА МИКИЧАК
    ІРИНА МИКИЧАК

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Координує формування, впровадження, аналіз та моніторинг політики розвитку людського капіталу, освіти та розвитку працівників галузі

    Телефон приймальні:
    +38044 200 08 16
  • МАРІЯ КАРЧЕВИЧ
    МАРІЯ КАРЧЕВИЧ

    Заступник Міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

    Координує формування та впровадження державної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації в галузі охорони здоров’я

    Телефон приймальні:
    +38 044 253 39 00
  • ОЛЕКСІЙ ЯРЕМЕНКО
    ОЛЕКСІЙ ЯРЕМЕНКО

    Заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції

    Відповідальний за виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики

    Телефон приймальні:
  • ПЕТРО ЄМЕЦЬ
    ПЕТРО ЄМЕЦЬ

    Заступник Міністра охорони здоров'я України

    Відповідає за підготовку пропозицій до проєкту Державного бюджету України на відповідний рік у галузі охорони здоров’я та їх виконання

    Телефон приймальні:
    +38044 200 06 83; +38044 200 06 84
Завантажити
Про затвердження Розподілу обов'язків між Міністром охорони здоров'я України, заступниками Міністра та Державним секретарем Міністерства, Порядку взаємозаміщення Міністра охорони здоров'я України та заступників Міністра на час їх тимчасової відсутності (pdf, 10 Мб)
6 жовтня 2021
ПОСТАНОВА від 25 березня 2015 р. № 267 Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України (pdf, 207 Кб)
18 лютого 2020