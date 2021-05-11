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Громадська експертиза

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Громадська експертиза

 

Наказ МОЗ України від 09.12.2021 № 2733 "Про проведення громадської експертизи на письмовий запит громадської організації «Народне коло»"

 

Наказ МОЗ України від 04.06.2021 № 1119 "Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій, наданих громадською організацією «Експертна спільнота пацієнтів України», за результатами проведення громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України

 

Експертні пропозиції, підготовлені ГО «Експертна спільнота пацієнтів України» за результатами громадської експертизи діяльності МОЗ

 

Експертні пропозиції, підготовлені Антикорупційною Громадською Спілкою "Совість"