Громадська експертиза
Категорії
- Накази МОЗ
- Головний державний санітарний лікар України
- Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (COVID-19)
- Громадське обговорення
- Громадська рада МОЗ
- Громадська експертиза
- Документи з питань економіки та фінансів
- Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД
- Документи
- Громадське обговорення (архів)
- Стратегічна екологічна оцінка
Громадська експертиза
Наказ МОЗ України від 09.12.2021 № 2733 "Про проведення громадської експертизи на письмовий запит громадської організації «Народне коло»"
Наказ МОЗ України від 04.06.2021 № 1119 "Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію експертних пропозицій, наданих громадською організацією «Експертна спільнота пацієнтів України», за результатами проведення громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України
Експертні пропозиції, підготовлені ГО «Експертна спільнота пацієнтів України» за результатами громадської експертизи діяльності МОЗ
Експертні пропозиції, підготовлені Антикорупційною Громадською Спілкою "Совість"
- Наказ МОЗ України від 05.02.2021 № 190 Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України»
- Наказ МОЗ України від 28.12.2019 № 2704 "Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України»"
- Наказ МОЗ України від 19.12.2019 № 2557 "Про проведення громадської експертизи на запит громадської організації «Експертна спільнота пацієнтів України»"
- Наказ МОЗ України від 19.09.2019 № 1956 "Про проведення громадської експертизи на запит Всеукраїнської громадської організації «Національний комітет по боротьбі з корупцією»"
- Експертні пропозиції, підготовлені ГО «Українська Демократія» за результатом проведення
громадської експертизи діяльності Міністерства охорони здоров’я України, подані 22.12.2018 р.
- Наказ МОЗ України від 20.06.2018 № 1174 "Про проведення громадської експертизи на запит Київського відділення громадської організації «Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення»"
- Лист ГС «ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ УКРАЇНА» від 08.01.2018 №01/01
- Лист ГС «ДЖИ-ЕФ-ЕС-АЙ УКРАЇНА» від 08.01.2018 №01/02
- Лист ГО «Українська Демократія» від 26.12.2017