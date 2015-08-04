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Документи

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Постанова Кабінету міністрів України від 20.01.2021 № 65 "Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію"

Технічний регламент на косметичну продукцію

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

 

Документи

 

Національний класифікатор НК 027:2019 «Класифікатор лабораторних досліджень та показників»

Вступна частина до національного класифікатора НК 027:2019 «Класифікатор лабораторних досліджень та показників»

Наказ Мінекономіки 04.08.2021 №360-21 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів»

Національний класифікатор НК 027:2019 «Класифікатор лабораторних досліджень та показників»

Вступна частина до національного класифікатора НК 027:2019 «Класифікатор лабораторних досліджень та показників»

Наказ Мінекономіки 16.01.2020 №20 «Про затвердження національного класифікатора НК 027:2019»

Національний класифікатор НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»

Додаток до Національний класифікатор НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»

Національний класифікатор НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій»

Додаток до Національний класифікатор НК 026:2021 «Класифікатор медичних інтервенцій»

Наказ Мінекономіки від 04.08.2021 № 360-21 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів»

 

Резолюція П'ятої науково-практичної конференції з міжнародною участю "Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування", присвяченої пам'яті  професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича

 

Resolution of the Fifth Scientific and Practical Conference with international participation “Safety and Legal Support of Medicinal Products: from Development to Medical Use” in memory of Oleksii Pavlovych Viktorov, Doctor of Medical Sciences, Professor

 

Рекомендації щодо здорового харчування дорослих

 

Технічне завдання на створення інформаційно-аналітичної системи "Централь 103"

 

Лист-роз'яснення МОЗ України щодо надання роз'яснення для суб’єктів ринку, що здійснюють процедуру державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів, а також, у зв’язку із чисельними зверненнями суб’єктів ринку щодо надання роз’яснення стосовно поширення положень наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі від 04.08.2015 № 914

 

Лист МОЗ України від 30.07.2019 № 18.1-04/36877/2-19 "Щодо надання роз'яснення стосовно ситуації яка склалася із заявами про перереєстрацію лікарських засобів, які подані суб’єктами господарювання після строку набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня № 296 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376», а саме після 09.04.2019"

План розбудови інституційної спроможності, підготовлений консорціумом міжнародних експертів, що залучені Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для імплементації Проекту «Консультування щодо регуляторних змін в фармацевтичному секторі України» ЄБРР

 
План розбудови інституційної спроможності Institutional Capacity Building Plan
Додаткові матеріали Additional materials


 

Висновки про державну оцінку медичних технологій:

 

Кабозантініб

Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК): – у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або високий ризик.

Висновок (1)

Кабозантініб

Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК):- у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF).

Висновок (2)

Ланреотид

Лікування нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту або підшлункової залози (GEP-NETs) 1-го ступеня диференціювання та підмножини пухлин 2-го ступеня диференціювання (індекс Ki67 до 10%) походженням з середньої кишці, підшлункової залозі або з невідомим походженням, при виключенні походження з ділянок задньої кишки, у дорослих пацієнтів при нерезектабельних місцевопоширених або метастатичних пухлинах.

Висновок (3)

Брентуксимабу ведотин

Лікування дорослих пацієнтів з CD30-позитивною лімфомою Ходжкина за наявності підвищеного ризику рецидиву або прогресування захворювання після аутологічної трансплантації стовбурових клітин (АТСК).

Висновок (4)