Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК): – у дорослих пацієнтів, які раніше не отримували лікування і мають середній або високий ризик.

Лікування розповсюдженої нирковоклітинної карциноми (НКК):- у дорослих пацієнтів після попереднього лікування засобами, які впливають на фактор росту ендотелію судин (VEGF).

Ланреотид