Безоплатна правова допомога

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон), безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно частини другої статті 7 Закону, Міністерство охорони здоров’я України як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги в межах своєї компетенції надає такі види правових послуг:

Надання правової інформації; Надання консультацій і роз'яснень з правових питань; Складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Для отримання безоплатної первинної правової допомоги Міністерства охорони здоров’я України необхідно подати звернення відповідно до вимог Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Міністерстві охорони здоров'я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.11.2011 № 753, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1329/20067 – та надіслати його на електронну адресу [email protected] або поштову адресу 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7.

Запис на особисті прийоми до Міністерства охорони здоров’я України буде здійснюватися після закінчення карантинних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного контакт-центру 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних центрів чи бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правової допомоги можна ознайомитися на вебсайті системи безоплатної правової допомоги http://legalaid.gov.ua.