МОЗ України запровадить GMDN-класифікатор медичних виробів

GMDN – це міжнародний класифікатор, який використовується для чіткого ідентифікації матеріалів, інструментів, імплантів та медичного обладнання. Він дозволяє лікарям та закупівельникам дізнатися точні характеристики, властивості та призначення кожного виробу.

Міністерство охорони здоров’я України планує інтегрувати GMDN-класифікатор до електронної системи закупівель Prozorro. Це дозволить оптимізувати закупівлі медвиробів закладами охорони здоров’я та попередити можливі маніпуляції щодо назви і призначення медвиробів.

“Запровадження GMDN-класифікатора медвиробів – це ще один крок до зближення України та ЄС. Він дозволить зробити закупівлі медвиробів більш зрозумілими та прозорими. Кожен керівник закладу зможе з’ясувати чи справді виробник, який бере участь у торгах пропонує лікарні необхідне обладнання, а не з подібними функціями. Маніпуляцій як від недобросовісних виробників, так і від недобросовісних закупівельників стане врази менше, що дозволить більш раціонально використовувати державні кошти”, - зауважив заступник міністра Роман Ілик.

Класифікатор допоможе медикам точніше орієнтуватися у медичному обладнанні та матеріалах. Це полегшить діалог лікарів із закордонними колегами, адже вони розмовлятимуть однією мовою і матимуть однакові назви для кожного інструменту чи інноваційної технології.

Єдиний чіткий класифікатор допоможе імпортерам правильно заповнювати необхідну документацію, щоби ввезти свою продукцію на територію України, та унеможливить подвійне трактування призначення виробів митним контролем.

МОЗ України вже отримало доступ до міжнародного класифікатора від Агентства GMDN та почало перекладати базу даних українською мовою.

Міжнародна номенклатура медичних виробів GMDN – це масштабна база даних, яка містить інформацію про усю продукцію, яка є медичними виробами. Серед таких продуктів вироби, що використовуються для діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення стану людини в разі хвороби або травми.

Кожен медвиріб у системі GMDN має короткий пошуковий код (5 цифр), конкретну назву, та детальний опис виробу – властивості, призначення і технічні характеристики. Нині у системі близько 7,5 тисяч виробників з усього світу та понад мільйон медичних виробів.

GMDN-класифікатор використовується в понад 70 країнах світу, зокрема в усіх країнах Європи та в США. Номенклатура GMDN рекомендована до використання Міжнародним форумом регуляторів медичних виробів (IMDRF) і фактично є єдиною платформою ідентифікації медичних виробів та міжнародного галузевого обміну інформацією.