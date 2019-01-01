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Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: AstraZeneca

Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: AstraZeneca

29 вересня
Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: AstraZeneca 29 вересня
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані
98% госпіталізованих із COVID-19 в Україні — невакциновані 20 вересня
30 лікарів Незалежної України
30 лікарів Незалежної України 25 серпня
Останні новини
Ознаки для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19
08:40
Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19
08:30
В МОЗ розпочали підготовку стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року
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До пріоритетних напрямів програми «Здорова Україна» включили безпеку води та управління твердими побутовими відходами
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