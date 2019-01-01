МОЗ затвердило протокол надання допомоги хворим на нецукровий діабет16 вересня
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Усе про вакцини від COVID-19 в Україні: AstraZeneca29 вересня
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